«Selge, et praeguse trendi juures me ilma radikaalsete meetmetete siit välja ei tule,» tõdes professor Merits teisipäeval «Terevisioonis».

«Ennetav reageerimine on alati kasulikum, aga seda tunduvalt raskem teha,» tõdes professor, kommenteerides tänasele eelnenud olukorda. «Ma ei saa öelda, et midagi otse maha magati, aga märke, mis näitasid, et asjad pöördumas halvemuse poole, ei võetud tõsiselt, vaid vaadati, et olukord on normaliseerumas, mis ei olnud õige,» rääkis ta.