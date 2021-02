FÜSIOTERAPEUT ANNAB NÕU ⟩ Mida märgata lapse kehalise arengu puhul ja kuidas seda toetada?

«Mõningad erinevused laste motoorses arengus on harilikud, kuid kui on kahtlus arengu tõsisemas hilistumises, tasub nõu küsida spetsialistilt,» ütleb füsioterapeut.

Lõokese sõnul pöördutakse kõige sagedamini tema poole, kui beebi ei pööra, rooma, istu või väikelaps ei kõnni teatud ajaks. Lisaks ka juhtudel, kui on märgatud lamedaid tallavõlve või kõndi sissepoole pööratud jalgadega. «Võimalikud märgid probleemide ilmnemisest on väikelaste puhul ka tihe kukkumine ja komistamine. Suuremate laste puhul siis, kui ilmneb erinevus õlgade kõrguses või kui ette kummardamisel on üks kehapool kõrgemal kui teine,» kirjeldab füsioterapeut.