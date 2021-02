IMELINE MUUTUMINE ⟩ Vähidiagnoosi saanud viie lapse ema võttis laste nimel tohutult kaalust alla

Aastaid ebatervislikult toitunud endine kiirsöögikoha juhataja lubas oma kehakaaluga tegeleda, kuna soovis oma laste jaoks kauem olemas olla. Claire’il on lapsi koguni viis: 24-aastane Joshua, 22-aastane Lucy, 19-aastane Amy, 17-aastane Bethany ja 12-aastane Keeley.

Luuvähi tõttu 14 korda keemiaravi ja 30 korda kiiritusravi läbinud naine suutis tervisliku toitumise abil alla võtta rohkem kui poole oma kehakaalust, kirjutab The Mirror .

Naine põeb endiselt vähki, kuid arstide sõnul on olukord hetkel kontrolli all. «Tahtsin igas mõttes võimalikult terve olla,» sõnas Claire. «Teadsin, et ainult siis saan oma lapsi kasvamas näha, olla kohal nende pulmades ja tunnistada lastelaste sündi. Ma ei taha sellele isegi mõelda, mis oleks võinud juhtuda, kui ma poleks kaalust alla võtnud,» lisas naine.