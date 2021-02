PERHi EMO juhataja selgitab, miks tuleks hetkel EMOle perearsti vastuvõttu eelistada

«Kuna osa Covid-19 viirusega nakatunutest on asümptomaatilised ja paljud ei kanna korrektselt maski, siis on olemas siiski ka väike oht haigla EMO ooteruumis mitmetunnise ooteaja jooksul Covid-19ga nakatuda,» ütleb Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Natalia Jefimova. Just sel põhjusel tuleks terviseprobleemiga EMOsse pöördumise asemel praeguses olukorras võimalusel hoopis perearstiga kontakteeruda.