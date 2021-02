C-vitamiin on hea antioksüdant, mis mängib immuunsüsteemi toetamisel olulist rolli. Kuigi pole tõestatud, et C-vitamiini tarbimine aitab haigestumist vältida, on leitud, et täiskasvanutel lühendab see külmetushaiguse kestvust 8 protsendi võrra ning lastel 14 protsendi võrra.