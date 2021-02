Euroopa ravimiamet alustab neljanda Covid-19 vaktsiini müügiloataotluse hindamist

EMA inimravimite komitee (CHMP) hindamisel on vaktsiin nimega Covid-19 Vaccine Janssen.

«Tegemist on vaktsiiniga, mille toimemehhanism on sarnane juba tingimustega müügiloa saanud vaktsiinil Covid-19 Vaccine AstraZeneca. Vaktsiin sisaldab viirusvektorit, mille DNA-sse on viidud ogavalku kodeeriv järjestus,» ütleb ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi.