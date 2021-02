FOTOD ⟩ Nurisünnituse läbi teinud arst langes vaktsiinivastaste rünnaku ohvriks

WHO kinnitusel puuduvad rasedate vaktsineerimisel ohud, mis kaaluksid üles viirusega nakatumise korral ilmnevad ohud.

Nii USA kui Suurbritannia ametnikud on sama meelt - rasedate vaktsineerimisega taolisi ohte ei kaasne.

USA nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci on samuti öelnud, et Ameerikas on Covid-19 vastu vaktsineeritud rohkem kui 20 000 rasedat ja neist kellelgi pole vaktsiiniga mingisuguseid tüsistusi kaasnenud.