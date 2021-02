EKSPERDID AVALDAVAD ⟩ Mis saab koroonavaktsiinis sisalduvast DNAst meie kehas?

Adenoviiruse põhise AstraZeneca vaktsiini kohta on ekspertide sõnul palju küsitud, kas viiruse pärilikkusaine integreerub inimese genoomi. «Lühike vastus on ei. Selline käitumine pole adenoviiruse DNA-le omane, sest see pole viiruse või sellel põhineva vaktsiini toimimiseks vajalik. Adenoviiruse sisse pakitud geenide avaldumise (geenide avaldumine ehk ekspressioon on protsess, kus DNA → RNA → valk) käivitamiseks piisab, kui see lihtsalt rakutuuma jõuab. Lisaks on vaktsiini koostises olevat viiruse DNAd ka selliselt muudetud, et viirus ennast paljundada ei suuda,» selgitavad eksperdid.