WHO missiooni juhtivteadur Peter Ben Embarek ütles CNNile antud intervjuus, et missiooni käigus leiti mitmeid märke selle kohta, et viirus levis 2019. aasta detsembris Wuhanis palju ulatuslikumalt. Lisaks avastati, et juba siis tuvastati Wuhanis üle kümne erineva Covid-19 viirustüve.