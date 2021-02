Lisaks riskifaktoritele nagu kõrge vanus ja diabeet, muudavad ka teatud geenivariandid teadlaste sõnul inimesed vastuvõtlikumaks raske Covid-19 tekkele. Peamine geneetiline riskitegur asub kolmandas kromosoomis ja suurendab uuringute kohaselt hingamispuudulikkuse ja isegi surma riski. Hugo Zeberg ja eesti juurtega rootsi geneetik Svante Pääbo avastasid eelmisel aastal, et see riskivariant on päritud neandertallastelt.

Nüüd näitab duo, et neandertallased panustasid ka tänapäeva inimesi kaitsvasse geneetilisse variatsiooni. Nad leidsid, et 12. kromosoomi piirkond, mis vähendab viirusnakkuse korral intensiivravi vajamise riski 20 protsenti, on päritud neandertallastelt. Selle piirkonna geenid reguleerivad viiruse genoomi lagundava ensüümi aktiivsust ning näib, et ensüümi neandertallastelt pärinev variant teeb seda tõhusamalt.