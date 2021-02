Need on põhjused, miks sinu kaal ei lange

1. Kasutad salatikastet peaaegu igalpool

«Muidugi on hea ja tervislik süüa salatit, kuid kui lisate kastet paljudele toitudele lisaks, siis saate sellest sadu lisakaloreid,» ütles dietoloog Julieanna Hever.

«Tassitäies õlis on 2000 kilokalorit ja seda on väga lihtne ületarbida. Selleasemel, et kasutada õlirohkeid kastmeid, valige sellised, kus on vähendatud rasvasisaldus.»

2. Sööd iga päev liha

Hiljutistest uuringutest, kus osales 14 000 inimest, selgus, et inimestel, kes tarvitasid iga päev liha, oli 27 protsenti suurem risk ülekaalulisusele. «Paljud uuringud näitavad selgelt, et nendel, kellel on taimsed söömisharjumused, on madalam kehamassiindeks ja rasvasisaldus kehas.» Hever lisab, et kui vaadata viimast uurimust, kus osales 55 000 naist, näitas see, et mida vähem tarbib inimene loomseid saadusi, seda väiksem on ülekaalulisuse ja rasvumise esinemissagedus.

3. Sööd hommiku- ja lõunasööki töölaua taga

Väga oluline on, et söömise ajal oleks tähelepanu alati toidul. See on tähtis võtmekoht kaalulangetamise puhul. Kui inimene sööb aeglaselt, siis naudib ta toitu rohkem ja paneb õigel ajal tähele, kui kõht on täis.

4. Sa sööd püsti seistes

Kalorid tulevad ka püsti süües. Mõni inimene võib niimoodi ära süüa isegi terve krõpsupaki või muid ebavajalikke snäkke. Kõige parem on siiski istudes süüa, nii ei tarbi toitu üle ning kontroll suutäite üle säilib.

5. Sa ostad asju, mis on «suhkruvabad», «rasvavabad» ja «gluteenivabad»

Kui soovid kaotada kaalu ja tervislik olla, siis tuleb see lõpetada. Enne ostmist tuleb pakendilt lugeda, mida toode tegelikult sisaldab. Kahjuks paljud tervisealased väited, mis etikettidel kirjas on, ei vasta täielikult tõele. Oluliseim on siiski ise kõik üle kontrollida, sest näiteks suhkruvabades toodetes võib leiduda mõni suhkruasendaja, mis on veel ebatervislikum kui tavaline valgesuhkur.

6. Sul on liiga suured toiduportsjonid

Uuringutest on selgunud, et kui inimene sööb suurelt taldrikult, siis on tal palju kergem üle süüa. Seega võiksite igaljuhul eelistada väikeseid taldrikuid ja kausse.

7. Sa jood omale kaloreid sisse

Lihtne on unustada, kui palju sisaldavad erinevad joogid kaloreid. Vaheta igasugused suhkrujoogid, mahlad ja magusad teed vee vastu.

8. Jätad toidukordi vahele

Toidukordade vahele jätmine võib tunduda lihtne viis kaalu langetada, kuid see tekitab suure tõenäosusega hiljem suurema isu ning seetõttu sööd ka rohkem. Lisaks aeglustub ka ainevahetus, kui toidukordade vahele jääb rohkem kui neli kuni viis tundi.

9. Sa hoidud täielikult oma lemmmikutest toitudest

Uuringud on tõestanud, et kui inimene loobub täielikult oma lemmikutest söökidest, siis ühel hetkel on murdepunkt ja võib toimuda liigsöömine. Selle asemel, et oma lemmikutest täielikult loobuda, lubage endale minimaalne kogus toidust, mida te tõeliselt armastate. See võib olla üks tükk šokolaadi, klaasike lemmikjooki või väike kausike lemmikuid krõpse.

10. Sa sööd väjas käies väga palju

Isegi, kui valid salati, proteiinirohke toidu või täistera söögi, siis alati on parem endale ise toit valmistada. Teadusuuringud kinnitavad, et enamus inimesi sööb restoranides vähemalt 200 kilokalorit rohkem kui kodus.

11. Sa oled õhtuti kaua üleval, isegi, kui pead varakult ärkama