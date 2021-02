APTEEKER SELGITAB ⟩ Kõik, mida pead teadma vitamiinidest

Vitamiinid on mikrotoitained, mis on inimese elutegevuseks hädavajalikud, kuna mõjutavad inimkeha metaboolseid protsesse. Vitamiine saame me toidust ja toidulisanditest ning keha sünteesib neid ka ise, näiteks maksas sünteesitakse Q-vitamiini ja nahas päikese toimel D-vitamiini. Lisaks sünteesib keha seedekulgla mikrofloora K-vitamiini, biotiini ja niatsiini.

Kuidas vitamiine võtta?

Optimaalne aeg rasvlahustuvate vitamiinide võtmiseks on koos tugevama söögikorraga. Oluline, et toidus oleks häid rasvu ja õlisid, et parandada rasvlahustuvate vitamiinide imendumist ja omastatamist.

Vesilahustuvad vitamiinid imenduvad paremini võttes neid hommikul tühja kõhu peale, näiteks 30 minutit enne sööki või paar tundi pärast sööki. Kindlasti peab arvesse võtma enesetunnet ja kaasnevaid haigusi. Kui inimesel esineb iiveldust (näiteks raseduse puhul) või kõrvetisi, siis võib vitamiine manustada koos kerge einega. Vitamiine tuleks alati võtta koos puhta veega.

Reeglina võiks kesta toidulisandite kuur kolm kuud, eeldusel et inimene on terve ja tema toitumisel on kõik toiduainete grupid esindatud ja tasakaalus. Toitulisandid on eeskätt abiks neile, kellel esineb mõni krooniline haigus või allergia, kes on rasedad või imetavad, või kelle menüüst on teatud toidud välistatud. Näiteks veganitele, kelle menüüst on välja jäetud kõik loomse päritoluga toiduained, soovitatakse tarbida toidulisandina B12-vitamiini.

Erandiks on vaid D-vitamiin. Kuna D-vitamiini peamine allikas on päike, peaksid Eesti laiuskraadidel elavad inimesed vitamiini külmal ja pimedal ajal juurde võtma. Soovituslik oleks D-vitamiini tarbida vähemalt septembrist aprillini. Juhul kui inimesel on keelatud päikese käes viibida või kui eluviis on tubane, on mõistlik võtta D-vitamiini ka suvel. Lastel soovitatakse D-vitamiini tarbida aastaringselt alatest sünnist kuni kahe aastaseks saamiseni.

Rasv- ja vesilahustuvate vitamiinide erinevus

Vitamiinid on jaotatud kahte klassi: rasvlahustuvad ja vesilahustuvad. See tähendab, et vitamiinid avaldavad oma toimet erinevas keskkonnas. Rasvlahustuvad vitamiinid nagu A, D, E, K ja Q on aktiivsed lipiidses keskkonnas, näiteks rakumebraanides. Vesilahustuvad on B-grupi vitamiinid, C-vitamiin, biotiin, lipoehape ja para-aminobensoehape, mis aga toimivad väljaspool rakku.

Rasvlahustuvad vitamiinid ladestuvad rasvkoes. Varud võivad kesta mõnest kuust mõne aastani. Näiteks A-vitamiini varud kestavad üks kuni kolm aastat, D-vitamiini varud üks kuni viis kuud ja E-vitamiini varud üks kuni neli kuud. Varude kestus sõltub vanusest, ainevahetuse aktiivsusest, söömisharjumustest ja haigustest.

Vesilahustuvate viitamiinide varud kestavad vähem, kuna need ei ladestu eriti ning vitamiinide ülejääk väljutatakse organismist uriiniga. B-grupi ja C-vitamiini varud kestavad keskmiselt üks kuni kuus nädalat. Erandiks on vaid B12-vitamiini varud, mis kestavad üks kuni kolm aastat.

Seetõttu on rasvlahustuvad vitamiinid potentsiaalselt toksilisemad kui vesilahustuvad. Vesilahustuvate vitamiinide puhul esineb rohkem puudujääki kui üledoseerimist.

Vitamiinide defitsiit on kahjulik, kuid kahjulik on ka ületarbimine