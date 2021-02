Ketogeensed dieedid, milles loobutakse süsivesikutest ning asendatakse need rasvadega, on viimastel aastatel ülimalt populaarseks muutunud. Kuigi ketodieedid on tõhusad näiteks epilepsia ravis ja neid saab rakendada ka teiste haiguste korral, on selle positiivne mõju terve inimese kaalulangetusele endiselt küsitav.