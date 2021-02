Kõik, mida peaksid teadma sinise valguse kohta

Valgus on elutähtis mitmete nägemisfunktsioonide täitmisel, see aitab inimesel näha paremini ehk tõstab nägemisteravust, kontrasti ning aitab tajuda värve. Lisaks on see oluline ka muude kehas toimuvate funktsioonide täitmisel, mis pole nägemisega seotud. Näiteks aitab valgus reguleerida ärkveloleku- ja magamisaega.

Mis on sinine valgus?

Päikesevalgus koosneb infrapunakiirgusest, nähtavast valgusest ja ultraviolettkiirgusest. Inimese silmi mõjutavad neist põhiliselt UV-kiirgus ning nähtava valguse spektrist sinine valgus. Sinine valgus asub nähtava valguse spektri madalamas osas ning see jääb vahemikku 380-450nm. Me kõik teame nähtamatu ultraviolettkiirguse ohtudest, kuid vähe on räägitud valguspektri violetsele osale järgneva sinise valguse ohtudest.

Kui inimese silm on ehitatud nii, et vähem kui 1% UV kiirgusest jõuab silma võrkkestani, siis sinine valgus jõuab pea 100% ulatuses silma sisse ning võib seetõttu suurenenud kogustes kahjustada võrkkesta.

Kuidas aru saada, et sinist valgust on liiga palju?

Loomulik sinine valgus on vajalik paljudeks inimkeha protsessideks, nagu näiteks ärkvelolekuaja reguleerimiseks, kuid lisaks loomulikule sinisele valgusele kiirgavad seda tehislikult ka valgustid ja digiseadmete ekraanid. Värskemad uuringud näitavad, et keskmine täiskasvanu veedab oma elust 34 aastat ekraanide ees, mis teeb aastas ligi 5000 tundi. Seetõttu pole imestada, et üha enam inimesi kaebavad:

punaste ja ärritunud silmade;

kuivade silmade;

uduse nägemise;

väsimuse;

selja, kaela ja õlavalude;

peavalude üle.

Liiga palju sinist valgust võib kahjustada silma kollatähni, mis seisab hea selle eest, et me teravalt näeksime, ning võib põhjustada muid nägemisega seotud probleeme.

Kuidas võiks abiks olla sinist valgust blokeerivatest prillidest?

Kuna kaugtöö soodustab ekraanide kasutamist, siis tuleks silmadega seotud probleemide ennetamiseks kasutada sinise valguse eest kaitsvaid prille. On kaks viisi, kuidas sinist valgust blokeerida: läbi klaasile lisatava pinnakatte või prilliklaasi materjali sisseehitatud kaitsega. Viimast peetakse kvaliteetsemaks ja pikema kasutusajaga kaitseviisiks, kuna pinnakate võib aja jooksul kuluda. Sinist valgust blokeerivad klaasid näevad välja nagu tavalised läbipaistvad klaasid, kuid nad peegeldavad tagasi LCD ja LED ekraanidelt tulenevat sinist valgust, mistõttu on klaasidel lillakas-sinine peegeldus. Klaasid on õrnalt kollaks-pruuni tooniga, et oleks mugavam ekraane vaadata, vähendades koheselt helke ning silmadel lasuvat pinget. Kaitse pakub igapäevaselt digiseadmeid kasutades mugavamat ning vabamat vaatamist ning paremat kontrastitaju.

Kellele sinise valguse kaitseprillid sobivad?

Sinise valguse kaitsega prillid sobivad kõigile neile, kes töötavad pidevalt nutitelefonide, tahvelarvutide ja teiste ekraanide taga. Samuti tuleks kaitsta sinise valguse eest laste silmi, kes üha rohkem ekraanide taga aega veedavad. Lisaks pehmendab kaitse ka kunstvalguses, näiteks kaubanduskeskustes, töötavate inimeste nägemist. Sinist valgust blokeerivaid prilliklaase ei pea tegema alati tugevustega. Inimesele, kelle nägemine nii lähedale kui ka kaugele on korras, saab teha ka 0-tugevusega prillid.