VASTAB TERVISEAMET ⟩ Miks saavad üle 70-aastased õpetajad Moderna ja nooremad AstraZeneca vaktsiini?

Dr Helen Mülle ütles, et Covid-19 vaktsineerimist planeerides arvestatakse ka haridustöötajate vanusega. «Üle 70-aastaste kaitsesüstimiseks kasutame Moderna vaktsiini, nooremaid haridustöötajaid vaktsineerime AstraZeneca vaktsiiniga. Neile, kel on varem esinenud mõne süstitava ravimi suhtes anafülaksiat ehk rasket ülitundlikkuse reaktsiooni, korraldame vaktsineerimise haiglatingimustes ja jälgime patsienti pärast kaitsesüstimist pikemalt, et tagada maksimaalne ohutus,» tõi ta välja.