Uuringus selgus, kas vaimse tervise häired võivad inimese eluiga lühendada

Autorite hinnangul on kogu maailma noortel inimestel suur stressitase, kuna ühiskonnal on kõrged ootused nende haritusele, oskustele ja võimetele. Vähe pööratakse tähelepanu elanikkonna, sealhulgas noorte, vaimse tervise probleemidele. Kuna vaimne ja füüsiline tervis on omavahel tihedalt seotud, on vaimse tervise probleemidega tegelemine rahvatervise edendamise oluline osa.