TEADLASED HOIATAVAD ⟩ Koroonaviirus võib areneda endeemiliseks haiguseks

Tartu Ülikooli veebileht «Tõenduspõhine info Covid-19 kohta» vahendab ajakirja Nature poolt läbi viidud küsitluse tulemusi, kus uuriti enam kui sajalt tunnustatud koroonaviiruse uurijalt, immunoloogidelt, nakkushaiguste spetsialistidelt ja viroloogidelt 23 riigist, kas nende meelest on võimalik SARS-CoV-2 maailmast kõrvaldada. Ligi 90 protsenti vastanutest arvab, et see koronaviirus muutub endeemseks, jäädes veel aastaiks ringlema.