Kiviaegsest ajulõikusest üllatava köharavimini - need on ajaloo kõige pöörasemad meditsiiniprotseduurid

Meditsiiniteadus on aastatuhandete jooksul küll tohutult arenenud, kuid seni, kui inimesed on erinevaid vaevusi talunud, on püütud ka nendest vaevustest vabaneda. Pikal teekonnal on ette tulnud nii õudust, vigu kui ka veidraid ning jõhkraid otsuseid.