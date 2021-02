UURING ⟩ Pidev kohvi joomine muudab aju struktuuri

Erinevus oli eriti silmatorkav paremas keskmises temporaalsagaras, sealhulgas hipokampuses, ajupiirkonnas, mis on hädavajalik mälujälgede korrastamiseks ja salvestamiseks. «Meie tulemused ei tähenda tingimata, et kofeiini tarbimine avaldaks ajule negatiivset mõju,» rõhutab dr Carolin Reichert. «Kuid igapäevane kofeiini tarbimine mõjutab ilmselt meie kognitiivset riistvara, mis iseenesest peaks andma alust edasisteks uuringuteks.» Ta lisab, et varem on kofeiini mõju tervisele uuritud peamiselt patsientidel, kuid vaja on ka tervete isikute uuringuid.