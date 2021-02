UURING ⟩ Suurel osal hulgiravimikasutajatel esineb ravimite kasutamisega seotud probleeme

Farmaatsiateadlaste arvates võiksid hulgiravimikasutajatele toeks olla spetsialistid, kes neid nõustaksid. Eestis ellu viidud juhtprojektis katsetati ravimite kasutamise hindamise teenuse pakkumist apteegis ja riigi toel loodetakse projektiga jõuda laiema sihtrühmani.

Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia kaasprofessor Daisy Volmer rääkis täienduskonverentsil «Kliinik 2021», et ehkki ravimid on nii ägedate kui ka krooniliste haiguste korral vägagi tõhusad vahendid, kätkeb nende kasutamine ka probleeme. «Eakate ja krooniliste haigete hulgas on probleemiks mitme ravimi samaaegne ebakohane kasutamine ja madal ravijärgimus,» rääkis Volmer. Ta on seisukohal, et tervishoiutöötajate ebapiisav koostöö ei aita kaasa kvaliteetse ravitulemuse saavutamisele.

«Kuigi patsient käib teatud aja tagant perearstil, eriarstil ja apteegis, võib ta jääda kõikide nende vahel siiski oma ravimitega üksi. Erinevatel põhjustel võib patsient ise oma raviskeemi muuta ning sellest tulenevalt võib väheneda ka kavandatud ravi tõhusus,» kirjeldas Volmer.

Probleemi lahendusena näeb ta ravimite kasutamise hindamise teenust. «Tervishoiutöötajatena saame jälgida, kuidas patsient ravimeid kasutab, ja neid selles küsimuses harida. Mida teadlikumad inimesed ravimite kasutamisel on, seda tõhusam ja ohutum on ravi tulemus,» rõhutas Volmer.

Mitmes riigis pakuvad seda teenust enamasti proviisorid, ent see annab ka väga head võimalused tervishoiutöötajate koostööks. Peamine on aga see, et patsient ise oleks aktiivselt kaasatud, sest temalt saadud teave on oluline teenuse korraldamisel.

Juhtprojekt

Ravimite kasutamise hindamise teenust arendatakse Eestis juba neljandat aastat. Möödunud aastal lõppenud katseuuring näitas, et projektis osalenud patsiendid, proviisorid ja perearstid näevad selles ravikäitumise parandamise potentsiaali.

Uuringus osales kaheksa apteeki ning perearstide suunamisel ja proviisorite kutsel kaasati 67 patsienti, kes kasutasid korraga viit või enamat ravimit. Patsientide keskmine vanus oli 71 eluaastat.

Uuringu käigus kohtus patsient proviisoriga kahel või kolmel korral. Esimesel kohtumisel uuriti patsiendi üldiseid hoiakuid ravimite kasutamise suhtes ning tal paluti järgmisele kohtumisele kaasa võtta kõik oma kasutatavad ravimid. Teisel kohtumisel nõustas proviisor patsienti tema ravimite kasutamise põhjal, vajadusel konsulteeriti ka perearstiga. Kolmas kohtumine korraldati juhul, kui selgus, et ravimite kasutamisega seotud probleemid vajavad veel jälgimist. Lõpetuseks anti patsiendile iga ravimi kohta konkreetne raviskeem ja kirjutati ette ravimiannused. Teenuse osutamise kohta sai tagasisidet ka perearst.

140 ravimitega seotud probleemi

Anita Tuula, kes õpib Tartu Ülikooli farmaatsiadoktorantuuris ja on projektiga seotud olnud selle algusest peale, rääkis, et uuringus osalenud patsientidel oli keskmiselt 5,5 kroonilist haigust ning keskmiselt kasutasid nad 8,4 ravimit ja 1,1 toidulisandit. «43 protsenti kõikidest patsientide kasutatud ravimitest kuulusid kardiovaskulaarsüsteemi mõjutavate ravimite rühma, 15 protsenti kuulusid seedekulgla ja ainevahetuse ravimite hulka ning 14 protsenti närvisüsteemile toimivate ravimite hulka,» kirjeldas Tuula.

Ravimite kasutamisega seotud probleeme oli 85 protsendil patsientidest. Esimesel kohtumisel tuvastati kokku 140 probleemi, s.o keskmiselt kaks probleemi patsiendi kohta. Teiseks kohtumiseks oli ravimite kasutamisega seotud murede arv kahanenud – siis oli neid keskmiselt 1,3.

«Need andmed näitavad meile, et hulgiravimikasutajatest patsientidel on rohkelt probleeme. Seetõttu tuleb aru saada, kas patsiendid mõistavad oma ravimeid kasutada, kas nad on ise oma raviskeemi kuidagi muutnud ja kui on, siis mis võib olla selle põhjuseks,» arutles Tuula.