NAKKUS KOGU ELUKS ⟩ Arst selgitab, kuidas hoida genitaalherpes kontrolli all

Herpesviirus levib kaitsmata tupe-, päraku, aga ka suuseksi ajal. Arst selgitab, et suuseksi teel on võimalik, et huuleherpes kandub partneri suguelunditele ning haigus võib kaitsmata vahekorra ajal levida ka siis, kui herpese kandjal puuduvad ägedale haigusele iseloomulik lööve ja villid. Lisaks võib herpes levida ka seksmänguasjade jagamise teel.