Doktor Arkadi Popov avaldas, mis on teda koroonaviiruse puhul kõige rohkem ehmatanud

«Selle tulemusena, et piirangud olid regionaalsed, tekkis olukord, mil inimesed hakkasid koolivaheajal liikuma puhkamiseks regioonidesse, kus piiranguid kehtestatud ei olnud. See tõi omakorda kaasa viiruse leviku Pärnumaal ja Lõuna-Eesti piirkonnas. Ilmselt soodustas nakatumise juurdekasvu ka distantsõppe osaline lõpetamine. Näeme, et just noorte seas on registreeritud haigestumise kasv ning tänaseks teame, et kaugõpe on taastatud,» räägib doktor Popov.