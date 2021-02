Milliseid päikeseprille kanda 2021?

Eriti madalalt paistev kevadine päike võib põhjustada autojuhtimisel ohtlikke situatsioone. Road optilistel päikeseprilliklaasidel on vähem pimestust eriti madalalt paistva päikesevalguse puhul, parem kontrastieristusvõime ja 100% UV kaitse. Road Sun 2 pinnakattel on 75% kontrasti parandav pruun toon ja spetsiaalne autojuhtimiseks mõeldud peegeldusvastane kate.Toon hoiab ära päikese pimestuse, aga võimaldab päevavalges vaevatu mõõdikute nägemise ilma probleemideta. Lisaks vajab turvaline autojuhtimine takistustevaba nägemisvälja. Tavaliste optiliste päikeseprilliklaaside puhul põhjustab klaaside äärealade perifeerne aberratsioon ebaselget nägemist. Road-disaini laiad nägemisväljad võimaldavad saavutada autojuhtimisel peaaegu veatu nägemisvälja.

Mugavust armastavale prillikandjale on Instrumentariumi valikus ka päikese käes tumenevad optilised prilliklaasid nn kaks ühes variant, mis on samuti saadaval nii ühe- kui mitmevaatelistena. Sellised optilised klaasid tumenevad õues vastavalt UV-kiirguse intensiivsusele ja siseruumides toimivad kui tavalised kirkad optilised prillid.

Üks lahendus prillikandjatele on veel oma prillide peal kantavad soodsamas hinnaklassis nn suncoverid, mis on meie heitliku ilmastikutingimuste juures väga sobivad näiteks autojuhtidele, mida saab vajadusel kiiresti pimestava päikese puhul oma prillidele peale panna ja mis on ka polariseeritud, eemaldades kõik horisontaalsed segavad peegeldused võimaldades tee peal kaugemale paremini ette näha. Polariseeritud optilised päikeseprilliklaasid on saadaval ka optiliste tugevustega ning lisaks ka eri värvi peegelkatetega, kui suncoverid tunduvad tavaprillide peal siiski ebamugavad.

Sportlike kumeramate vormide ja suuremate vormide puhul pole sageli optilist klaasi sellistesse raamidesse võimalik paigaldada ning siin on lahenduseks kontaktläätsed, mis võimaldavad eelmainitud mudeleid ka prillikandjatel kanda.

Klaaside värvitoonidest rääkides on hallid ja rohelised klaasid päikeseprillide jaoks turvaline valik, kuna need värvid on neutraalsed ja blokeerivad liigset valgust võimaldades näha teisi värve loomulikumalt kui mõne teist värvi prilliklaasi puhul. Lisaks päikeselisele päevale sobivad pruunid, vask- või merevaigukollased prilliklaasid kasutamiseks ka hämaras ja udu korral. Antud toonid pakuvad loomulikku kontrastsust ning aitavad blokeerida sinist valgust. Samuti rahustavad silmi ja on sageli professionaalsete juhtide ning pilootide lemmikud.