Optometrist ja silmaarst — mis vahe neil on ja kelle poole pöörduda?

Sageli kiputakse kurtma, et tahaks silmakontrolli minna, kuid silmaarstile on väga pikk järjekord. Kas sellisel juhul on üldse esimeseks kontaktiks silmaarst või hoopis optometrist? Nägemisuuringud OÜ selgitab lähemalt, kes on optometrist ja milliste muredega saab just temalt abi ja nõu.