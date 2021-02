Erameditsiinikeskus Confido avas laste tervisele pühendatud keskuse

«Uus lastekeskus on alternatiivne võimalus ülekoormatud riiklikule meditsiinisüsteemile, kus muidu lastearsti vastuvõttudele aega on väga raske saada,» selgitas Confido meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot.

Koos uue lastekeskusega alustas Confidos tööd ka hinnatud lastearst dr Mari Just. Ta on töötanud lastearstina Eestis, Rootsis, aga ka Araabia Ühendemiraatides, kus on tulnud ravida paljusid harva esinevaid haigusi ja nii omandanud suure kogemuste pagasi. Dr Mari Just on spetsialiseerunud laste kopsu- ja allergiliste probleemide ravimisele ning täiustanud end pidevalt erinevatel erialastel kongressidel mitmetes maades.