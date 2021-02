Euroopa ravimiametilt tingliku müügiloa saanud Remdesivir on mõeldud kasutamiseks alates 12. eluaastast neil koroonapatsientidel, kes vajavad tekkinud kopsupõletiku tõttu lisahapnikku. See on üks väheseid ravimeid, mida saab koroona raviks kasutada.