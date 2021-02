Professor Talving: kasvav nakatumine toob kaasa plaanilise ravi piiramise

Voodikohtade fond on dünaamiline ja seda muudetakse vastavalt vajadusele. Hetkel on regionaalhaiglas 26 üldpalati voodikohta, intensiivravis on koroonapatsientidele 17 ravikohta. Ka on regionaalhaiglas koroonaosakond psühhiaatrilistele patsientidele, kelle jaoks on avatud 20 voodikohta. Lisaks teenindab Covid patsiente erakorralise meditsiini osakond.