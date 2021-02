Foto on illustratiivne.

Tallinna külje all asuvast Maardust on viimastel nädalatel saanud Eesti koroonapealinn. «Kui päevas meil oli nakatunuid 45 kuni 50, siis täna on ainult 26,» rääkis Maardu linnapea Vladimir Arhipov eile antud intervjuus.