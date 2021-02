VIDEO ⟩ Koroonahaige nõid Alisa demonstreerib, mida teeb salakaval haigus nakatunu maitsemeelega

On teada, et üks levinud Covid-19 sümptom on maitsemeele kadumine. Instagrami postitatud videos demonstreerib nõid Alisa, kuidas ta maitsemeele puudumise tõttu täiesti tuima näoga suure viilu sidrunit ära süüa suudab. «Mul on koroona ja nüüd ma saan teha sellist trikki,» sõnab naine videos.