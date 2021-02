Südamearst: vanadus ei pea tähendama elukvaliteedi langust

Südame-veresoonkonnahaigused, mille sekka kuuluvad ka südameklapirikked, on maailma suurim surmade põhjustaja.

Aordiklapi stenoos on südameklapihaigus, mille ravimata jätmine võib lõppeda surmaga. Ometi väldivad paljud eakad arsti juures käimist isegi pärast rindkere valude, hingamisraskuste ja peapöörituse esinemist. «Perearsti visiiti edasi lükates loobuvad inimesed võimalusest elada paremini ja kauem,» lausus kardioloogiliste raviprotseduuridega tegelev vanemarst Toomas Hermlin, kes on enda pika karjääri vältel Tartu Ülikooli Kliinikumis ravinud sadu klapiriketega patsiente.

Hermlini sõnul on perearstidel ja kardioloogidel oluline ülesanne võimalikele patsientidele ning nende lähedastele tutvustada ja meelde tuletada südameklapihaiguste sümptomeid ning tagajärgi. Raskekujulise aordiklapi stenoosi ravimata jätmisel on kahe aasta möödumisel suremus 50 protsenti.

«Tõhusat ravi on võimalik saada ka üle 80-aastastel patsientidel,» sõnas Hermlin. Sobivaima ravi valib kardioloogide meeskond, kes hindab patsiendi kliinilisi ja anatoomilisi omadusi. Tavaliselt valitakse üks kahest ravimeetodist: avatud aordiklapi operatsioon või kateetrikaudne aordiklapi paigaldamine ehk TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation).

Kardioloogide sõnul tähistab TAVI ravimeetod arengut tänapäeva meditsiinis, kuna seda minimaalselt invasiivset protseduuri on võimalik rakendada ka väga kõrges riskigrupis olevate patsientide ravimisel. Lisaks võimaldab meetod patsientidel kiiremini protseduurist taastuda ja tavaelu juurde naasta.

Eesti esimene TAVI protseduur viidi läbi Tartu Ülikooli kliinikumis 2014. aasta juunis 85-aastasel naispatsiendil. Hermlini sõnul on aastate vältel näidustused laienenud – TAVI protseduuri on nüüd võimalik viia läbi ka juhtudel, kus operatsioon on patsiendi jaoks keskmise või madala riskiga.