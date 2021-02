Miks on vaja laste nägemist treenida?

On hea teada, et lapsed näevad sündides väga uduselt ja hallides toonides, mistõttu on soovituslik kasutada mänguasjadest just punase-musta, valge-musta, kollase-musta kombinatsioone. Nii on täiesti asjakohane, kui emal on huuled pidevalt punast värvi. Sellega jälgib laps suu liikumist, arendades ajus ala, mis tegeleb kujundite tõlgendamisega. Silmade arengu seisukohast oleks mõistlik soetada lapsele kontrastsetes värvides ja peeglitega mänguasju.

Esimesi harjutusi ja nägemiskontrolli saad teha kodus

Üks viga, mida lapsevanemad väikeste laste puhul teevad, on see, kui liigutavad mänguasju silmade ees väga kiiresti. Väikelaste silmade liikumine areneb välja tasapisi ja seetõttu tuleks ka mänguasju liigutada pigem aeglaselt. Nii on hea võimalus jälgida, kas neljandaks elukuuks suudab laps sujuvalt jälgida H-tähe kujuliselt mänguasja liikumist.

Kuuendaks elukuuks on välja arenenud stereonägemine, mis annab võimaluse teha esmane silmade kontroll kodus: võta laps sülle ja istuge mõlemad peegli ette. Katke oma peopesaga lapse üks silm ja seejärel teine silm. Jälgige lapse reaktsiooni. Korrake katset nädala jooksul. Kui märkate, et lapse käitumine muutub sama silma sulgemisel, pöörduge kindlasti silmakontrolli. Esimene silmakontroll peaks olema kindlasti tehtud 3. eluaastaks. Selleks ajaks on näha, kuidas laps fikseerib, jälgib, milline on silmamotoorika ja -täpsus ja see, kas silmade areng on võrdne.

FOTO: Nägemisteraapia

Õpiraskusi võib põhjustada ka kehv nägemine

Nägemissüsteem on ütlemata keeruline mehhanism, seetõttu ei ole kahe silma nõrka fikseerimisvõimet varem osatud seostada düsleksia ja düsgraafiaga. Õpiraskuste ennetamiseks on väga tähtis silmade võrdne areng, sest nii on laps sotsiaalselt aktiivsem, kehalises liikumises täpsem, oskab paremini lugeda ja kirjutada.

Mis tahes puuduste ilmnemisel tasub alati pidada nõu nägemisterapeudiga, kes on erialalt optometrist ja spetsialiseerunud kahe silma koostöö hindamisele ja õpetab silmi jälgima.

Eestis on võimalus nõu pidada nägemisteraapia asjatundjatega, kes hindavad väga täpselt silmade fokuseerimiskiirust, fikseerimise püsivust ja jälgimisvõimet. On juhtumeid, kus laste lugemisraskused on tingitud kahe silma koos töötamise nõrkusest. Nõrkade silmalihaste korral kipuvad tähed ujuma ja segi minema, ei märgata tulpasid või kirjutatakse tahvlilt valesti maha. Käekiri võib ka olla lohakas seetõttu, et pliiatsi otsa vaatavad silmad ei suuda saada ajust täpseid signaale lihastesse.

Seepärast kiputakse ka kergelt välja kirjutama düsleksia ja düsgraafia diagnoose.

FOTO: Nägemisteraapia

Nägemisteraapiast saavad abi ka täiskasvanud

Nägemisteraapia eesmärk on treenida silmalihaseid, mis aitavad kõõrdsilmsuse ja laisa silma korral. Öeldakse, et vanale koerale enam uusi trikke ei õpeta, kuid inimese aju kohta see ei kehti. Aju kõikvõimsust on tõestanud ka hiljutised teadusuuringud. Ka täiskasvanueas on võimalik laiska silma treenida. Selleks läheb vaid mõnevõrra kauem aega kui koolieelikutel.

Aju struktuur ja funktsioon, mida arvati olevat ainult lastel, on olemas ka täiskasvanueas. Selleks, et aju struktuuri ja funktsioone muuta, on tarvis stiimuleid. Nägemisterapeut aitabki leida õiged optilised stiimulid ja määrata individuaalse treeningkava.

Kui soovid täpsemalt kontrollida aju neuroplastilisust ja nägemistaju, ennetada lapse lugemis- ja õpiraskusi, broneeri aeg silmakontrolli! Tee seda ka siis, kui oled mures oma kuivade silmade või nägemise pideva halvenemise ja silmade äravajumise pärast. Samuti, kui esineb pea- või silmavalu, kontaktläätsede kandmine on muutunud ebamugavaks ning on laisk silm. Tule silmi testima ka siis, kui teostatud laserkorrektsiooni järgselt tunned silmade väsimust ja fokuseerimise aeglust!