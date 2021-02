UURING ⟩ Koroonaviiruse antikehad võivad osadel inimestel pikaks ajaks organismi jääda

«Paar päeva tagasi meil oli üks töötaja, kes andis taas positiivse antikehade testi, mis tähendab seda, et tal on antikehad positiivsed olnud 11 kuud. Nii et sellega võib öelda, et osadel inimestel on see immuunsus kauakestev, aga see ei tähenda, et kõigil on kauakestev,» kommenteeris Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane.