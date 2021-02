Eesti nooremarstid: vaktsineerimine tõi elule normaalsust tagasi

Pikisilmi ootas vaktsineerimist ka kolmanda aasta sisemeditsiini resident dr Johanna Rõigas, kesütleb, et vaktsiinist saadav kasu kaalub üles kõrvaltoimed. «Kuigi ma ei tööta Covid-osakonnas, on mul siiski olnud kokkupuuteid koroonaviirusega, mis on tähendanud ka karantiini ja töölt eemal olemist ajal, kus iga töötaja on tähtis. Ja see kergendustunne, mis vaktsiini saades tuli, et saan vähendada kellelegi kogemata viiruse üle kandmise riski – see kaalub üle kõrvaltoimed.»