Koroonaviirusega nakatunud kopsud saanud naine suri

See on esimene kinnitatud USA juhtum, kus Covid-19 põhjustav viirus SARS-CoV-2 levis doonorilt elundi saajale. «Me ei oleks neid kopse kasutanud, kui meil oleks olnud positiivne Covidi test,» ütles NBC uudistele Michigani siirdamiskeskuse nakkushaiguste talituse direktor ja uuringu kaasautor dr Daniel Kaul Kaiser. «Kõik uuringud, mida me tavaliselt teeme ja suudame teha, ka tegime.»