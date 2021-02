«Karta on, et maailm ei saagi enam endiseks...»

Tõstamaa perearst Madis Veskimägi otsustas arsti elukutse kasuks paljuski inspireerituna kirjanduse mõjutustest ning vanemate meeldejäävatest sõnadest selle kohta, kui üllas ja tänuväärne on arstiamet. «Olles seda tööd teinud tubli 25 aastat ja tundes tahet jätkata, on vist kutsevalikuga hästi läinud,» usub Veskimägi.

Arsti sõnul on ta karjääri jooksul osalenud umbes 100 000 haigusjuhu lahendamisel. «Mul on olnud «tilluke roll paljude inimeste isiklikus seebiooperis nimega elu» – nii on ühes oma raamatus öelnud üks inglise perearst. Olen näinud kohutavaid õnnetusi ja kannatusi ning minu käte vahel on kahjuks nii mõnigi elu ka kustunud,» tõdeb ta.