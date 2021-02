Tervise lühiuudised

Guineas kinnitati ebolajuhtumid

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kinnitas, et 14. veebruaril kuulutati Guineas välja uus ebola haiguspuhang, teatatud on ka esimestest surmadest. Tegemist on esimese puhanguga pärast 2016. aastat. Esialgse uurimise käigus leiti, et kohalikus tervishoiuasutuses töötanud medõde suri ebolasse 28. jaanuaril. Pärast tema matmist teatas kuus matustel osalenud inimest ebolaga sarnanevate sümptomite esinemisest. «WHO toetab kohalikke ametivõime viiruse testimisel, selle ulatuse väljauurimisel ja ravistruktuuride loomisel,» kinnitas WHO Aafrika piirkondlik direktor Matshidiso Moeti. PM

40 protsenti Eesti elanikest on fleksitaarsed ehk eelistavad taimset toitu lihast loobumata.

Soolebakterid viitavad veresuhkru muutustele

Tartu Ülikooli genoomika instituudi teadlased leidsid, et soolestiku mikrobioomi abil on võimalik prognoosida muutusi veresuhkru regulatsioonis, mis mängib rolli teist tüüpi diabeedi tekkimisel. Uuringu esiautori Oliver Aasmetsa sõnul seati eesmärgiks hinnata, kas soolestiku mikrobioomi saab kasutada metaboolsete parameetrite muutuste prognoosimiseks, nagu veresuhkru ja insuliini tase diabeedi varajases staadiumis. «Vastus on, et jah, saab küll – muutused mikrobioomis ennustavad muutusi vere insuliini tasemes ning insuliini sekretsioonis, millel on suur roll veresuhkru regulatsioonis,» ütles ta. PM

Viiruse levikut võiks leevendada ulatuslik kaugtöö