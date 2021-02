PUUST JA PUNASEKS ⟩ Toidutalumatused: mis need on ja millised on sümptomid?

Sümptomid

Niipea, kui inimene on teatud toitu söönud, tekib tal ebamugavustunne. Süptomid on küll erinevad, kuid tavaliselt hõlmavad need seedesüsteemi. Tavalised toidutalumatuse tunnusmärgid on:

puhitus

liigsed gaasid kõhus

kõhuvalu

kõhulahtisus

migreen

peavalud

tatine nina

halb enesetunne

Paljudel juhtudel määrab sümptomite raskuse just toidukogus. Tunnusmärgid võivad ilmneda alles paar tundi peale söömist ning võivad kesta mitu tundi või isegi mitu päeva.

Põhjused ja tüübid

Toidutalumatus tekib siis, kui keha ei suuda teatud toitu seedida. Selle kahjustuse põhjuseks võib olla seedeensüümide puudus või tundlikkus teatud ainete vastu. Toidutalumatusega seotud toidud on tavaliselt: piim, gluteen, toiduvärvid ja säilitusained, sulfitid, kofeiin ja fruktoos.

Laktoositalumatus

Laktoos on piimas olev suhkur. Laktoositalumatusega inimestel ei ole piisavalt laktaasi- ensüümi, mis lagundab laktoosi väiksemateks molekulideks, mida keha suudab soolestiku kaudu kergesti omastada. Kui laktoos jääb seedetrakti, võib see põhjustada spasme, kõhuvalu, puhitus, kõhulahtisust ja gaase.

Fruktoositalumatus

Fruktoos on suhkur, mida leidub mees ning erinevates puu- ja juurviljades. See on küll haruldane, ent fruktoositalumatus võib olla tingitud ensüümi puudumisest. Sellisel juhul on tegu päritud talumatusega.

Sagedamini on fruktoositalumatus tingitud sellest, et kehal puudub valk, mis võimaldab suhkurt soolestikus omastada. Sellisel juhul käärib inimesel toiduainetes sisalduv fruktoos soolestikus, mis põhjustab gaase, puhitust, krampe ja kõhulahtisust.

Gluteenitlumatus

Gluteen on valk, mis on teraviljades (näiteks nisus, odras, rukkises). Gluteenitalumatusega inimesel tekib pärast selle söömist ebamugavustunne: näiteks valu, puhitus või iiveldus.

Tavaliselt on selle talumatuse sümptomiteks:

aju udusus

peavalu

depressioon

ärevus

liigesevalu

üldise heaolu puudumine

Salitsülaatide talumatus

Salitsülaadid on ühendid, mida esineb paljudes taimsedes, sealhulgas puuviljades, köögiviljades, ürtides ja vürtsides. Need on levinud ka kunstlikes lõhna- ja maitseainetes, säilitusainetes, hambapastas, närimiskummis ning kommides.

Salitsülaatide talumatuse sümptomid on: