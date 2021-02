Valitsus avaldas, millal plaanib lubada Covid-19 vaktsineerimist kõigile soovijatele

«Kui me vajame ühiskonnast 65-70 protsenti osakaalu vaktsineerituid, kes tagaksid selle, et nakatumine ei kandu inimeselt inimesele sellise kiirusega, nagu ta täna kandub, siis täna me näeme, et see võiks olla juuni-juuli paiku maksimaalselt saavutatud,» rääkis terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Minister Tanel Kiik ütleb, et aasta lõpuks võiks olla 70 protsenti Euroopa Liidu täisealistest elanikest vaktsineeritud. Eestil on eellepingu kavandid kuni nelja miljoni doosi peale. Varakevadel peaks Eestis saama end vaktsineerida kõik soovijad, ütleb Kiik.

"Praeguse graafiku järgi tõepoolest on see eesmärk, et me keskendume märtsis-aprillis eakate ja eesliinitöötajate vaktsineerimisele. Ja maikuust alates võime pakkuda tasuta kodulähedast vaktsineerimise võimalust kõigile huvilistele," rääkis Kiik.

Alanud nädalal on plaanis vaktsineerida kuni 30 000 inimest, eelmisel nädalal saavutati 20 000. Vabariigi aastapäeval vaktsineerimise kohta ütles Kiik, et mingis mahus tehakse seda nädalavahetusel ja pühade ajal - see sõltub läbiviija töökorraldusest.