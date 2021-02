TalTechi aasta teadlaseks valiti kardioloog Margus Viigimaa

2020. aastal avaldas Viigimaa 14 kõrgeima teadusliku tasemega publikatsiooni. Mitmeid neist käsitlevad varajase veresoonte lubjastuse diagnoosimist määrates arterite jäikust. Samuti avaldas Viigimaa esimese autorina artikli «Update of the position paper on arterial hypertension and erectile dysfunction», mis ilmus Euroopa kõrgeima mõjufaktoriga kõrgvererõhktõvele pühendatud ajakirjas Journal of Hypertension. Tegemist on Euroopa Kõrgvererõhktõve Ühingu ametliku käsitlusjuhisega, mis võtab kokku Viigimaa viimase kümne aasta teadustöö selles valdkonnas.