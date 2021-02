Teadlased said koroonaviiruse antikehade püsivuse kohta olulise vastuse

Üks tähelepanuväärne leid oli see, et nelja kuu jooksul, mil teadlased patsiente jälgisid, suurenes piikvalku tuvastavate B-rakkude arv peaaegu kõigil, hoolimata sellest, kui raske nende haigus oli. Uuringud on ka enne näidanud, et B-rakud jätkavad aja jooksul potentsiaalset arengut. See peaks olema heaks kaitseks uue kokkupuute korral, sest need immuunsüsteemi «mälurakud» peaksid olema võimelised uuesti aktiveeruma.