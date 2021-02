Just see trennieelne söök aitab sul rohkem rasva põletada

Uuringud näitavad, et naised, kes sõid hommikusöögiks toitu, mis ei tõsta veresuhkrutaset(näiteks müsli ja jogurt), kulutasid treeningu ajal rohkem rasva, kui need, kes sõid veresuhkrutaset tõstvat sööki(näiteks maisihelbed ja valge sai).

Enne trenni oleks soovituslik süüa proteiinirikast toitu, sest uuringu tulemused on näidanud, et see aitab parandada sealset sooritust. Trenni ja viimase toidukorra vahele peaks jääma kaks kuni kolm tundi.