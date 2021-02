Tanel Kiik: olukorra kontrolli alla saamiseks on vaja täiendavaid piiranguid ja järelevalvet nende täitmise üle

Olukorra tõsidus peegeldub ministri sõnul sisuliselt kõigis näitajates. «Seda näeme haiglaravi vajavate inimeste ja nakatunute arvust ning mis kõige halvem - väga kiirest tõusutrendist,» rääkis Kiik. «Viimase kahe nädalaga on nakatunute arv kasvanud sisuliselt 40 protsenti. See on väga kiire tõus, mis arusaadavalt on pannud kogu tervisesüsteemi veelgi suurema koormuse alla»