Terviseameti juht selgitas, milliseid vastumeetmeid on võimalik rakendada piirangutest üleastujatele

Terviseamet ja politsei korraldasid juuli lõpul reidi, et kontrollida, kas Ukrainast erilennukiga Eestisse saabunud võõrtöölised on oma majutuskohtades karantiinis ning nende dokumendid on korras. Politseinikud kontrollivad ukrainlase dokumente Kopra talus.

FOTO: Elmo Riig