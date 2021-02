LIBE NIIDAB JALUST ⟩ EMO juht annab nõu, kuidas vältida kukkumistraumasid

«Soovitame kindlasti praegu vältida väljas kõndimist, eriti vanematel inimestel. Sagenenud on nii kukkumised, kui ka libeduse tõttu autoõnnetused. Regionaalhaigla traumapunktis ja ortopeediaosakonnas on väga palju haigeid, tekkinud on suur järjekord abivajajatest, iga kolme-nelja minuti tagant on täna tulnud traumapunkti uus patsient, kes vajab traumakeskuse abi,» ütles regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Vassili Novak.

Enne kodust väljumist tuleks kaaluda, kas õueminek on põhjendatud ning veenduda, kas teed on puhtad. Kaasa tuleks võtta täis laetud akuga mobiiltelefon, et vajadusel abi kutsuda.

Soovitatav on õue minnes valida jalanõud, millel on haakuv, korraliku mustriga tald, mis on kummist ja ei libise nii kergesti. Samuti on näiteks matkajalanõudel hea kõrge sääreosa, mis toetab hüppeliigest. Spordikauplustes on lai valik sobivaid jalanõusid. Kui jalanõud on juba olemas, siis saab tallale kinnitada jäänaaste, et paremini maapinnaga haakuda. Kaasa tasub võtta ka kepid, et paremini tasakaalu hoida.