Katarakti operatsioon –üks ohutumaid kirurgilisi protseduure maailmas, mis võimaldab vabaneda lugemisprillidest

Silmalaser kliiniku silmaarst Inger Heleen Viikna selgitab, et katarakti puhul kujuneb aeglaselt valutu nägemislangus, üldine udune nägemine, kontrasti- ja värvitundlikkuse langus, hämaras valguspimestus ning öist autosõitu segavate halode esinemine. Kae tekke alguse varieeruvuse põhjuseks võivad olla erinevad tegurid, näiteks UV-kiirguse hulk, erinevad toksiinid, suitsetamine, ravimid (nt erinevad hormoonravimid) ja süsteemsed haigused nagu diabeet.

Katarakti ainus efektiivne ravi on kirurgiline

Ajahetk, mil inimene vajab kae operatsiooni on individuaalne ja sõltub paljuski patsiendi igapäevastest vajadustest. „Näiteks, kui inimene sõidab sageli öösiti autoga, teeb intensiivset arvutitööd või tegeleb täpistööga või näiteks täpsuslaskmisega, siis kindlasti on neil inimestel vajadus operatsiooni järele varajasem,“ ütleb Viikna lisades, et kae operatsiooni vajalikkus ja vastav metoodika selgitatakse lõplikult välja arsti visiidil teostatavate uuringute käigus.

FOTO: Silmalaser

„Silmalaseris keskendume me eelkõige patsiendi ootustele ja individuaalsetele soovidele operatsioonijärgse tulemuse osas. Meie silmis ei seisne kaeoperatsiooni eesmärk vaid hägustunud läätse eemaldamises, vaid ka võimalikus prillivabas tulevikus,“ märgib Noor.

Selle saavutamiseks kasutatakse Silmalaseris moodsat kirurgilist tehnikat ja uusimaid multifokaalseid, toorilisi ja ka monofokaalseid suurendatud sügavusteravusega kunstläätsesid. Läätse valikul on suur mõju operatsiooni tulemusele ja sellele, kas pärast operatsiooni on vaja kanda prille.

Multifokaalsed läätsed võimaldavad patsientidel vabaneda lugemisprillidest

Läätseoperatsioonid on maailmas üha rohkem populaarsust koguv viis vabanemaks prillidest üle 40 aasta vanuselt. Protseduur, mille käigus hägustunud lääts asendatakse patsiendile individuaalselt valitud kunstläätsega, kestab keskmiselt umbes 25 minutit ja see viiakse läbi operatsioonitoas kirurgilise mikroskoobi all.

Silmaarst ütleb, et nägemisteravus selgineb järgmise päeva hommikuks ning enamasti saab juba siis naasta igapäevategevuste juurde. „Lõplik operatsioonijärgne tulemus on saavutatav umbes 2-3 nädalat peale operatsiooni,“ märgib Viikna, kes lisab, et kunstlääts paigutatakse silma sisse jäädavalt ning edaspidi erihooldust ei vaja ning kui soov on vabaneda lugemisprillidest tasub valida multifokaalsed läätsed.