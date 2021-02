Uued piirangud: meelelahutuskohad suletakse, kaubanduskeskused jäävad esialgu avatuks

Peaminister Kaja Kallase sõnul on paraku nii, et Covid-19 viiruse levik Eestiis on jätkuvalt väga kõrge ning seetõttu on vajalik rakendada täiendavaid piiranguid. «Teame, et kolmandikul juhtudest toimub nakatumine pereringis ja 14 protsendil juhtudest tööl, aga kolmandikul juhtudest me tegelikult ei tea, kus need nakatumised toimuvad,» ütles peaminister.