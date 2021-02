Koroonaviirust põdenud Marilyn Jurman: magasin hea 78 tundi järjest ja peale seda oli lihtsalt halb

«Terviseamet ütleb, et püsi kodus! Ja no olgem ausad, ma ei oleks saanudki kuidagi kuhugi minna, kuna magasin hea 78 tundi järjest ja peale seda oli lihtsalt halb. Lisaks tundus ajuvaba, et lähen kuskile ennast testima, kui ma olen 100 protsenti kindel, et mul on koroona!»