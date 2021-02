Irja Lutsar räägib, kas vaktsiinid kaitsevad uute koroonaviiruse tüvede eest

Arvatakse, et uue koroonaviiruse mutatsiooni (B.1.526) vastu ei ole praeguseks välja töötatud vaktsiinid niivõrd tõhusad, kirjutab Nytimes . Nüüdseks on tehtud uue variandi kohta kaks uuringut: üks Caltechi uurimisrühma ja teine Kolumbia ülikooli teadlaste poolt. Kumbki ei ole veel eksperthinnagut saanud, kuid mõlema uuringu tulemused näitavad, et uus mutatsioon tõepoolest levib. Arvatakse koguni, et märtsi lõpuks saab sellest kõige levinum viirusevorm USAs.

Irja Lutsar arvas, et peame lihtsalt aega varuma, et näha mis need uued mutatsioonid tähendavad. «Kuna koroonaviirused muteeruvad kiiresti, siis on uusi mutatsioone oodata veel ja veel. Eks aeg näitab missugune saab olema vaktsiinide mõju. Siiski on vaktsiine võimalik ka ümber disainida. Praegu tundub, et vaktsiinid on hästi vältinud rasket haigust ja hospitaliseerimist.»