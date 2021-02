PUUST JA PUNASEKS ⟩ Mida võib teha ja kuhu minna pärast koroonavaktsiini saamist?

Eksperdid arvavad, et hetkel on veel liiga vara öelda, et inimesed võivad pandeemia eelse elukorralduse juurde tagasi naasta, sest enamus inimesi on veel vaktsineerimata. Selleks peaks tekkima karja immuunsus ehk üle 70 protsendi elanikkonnast peaks olema viiruse vastu immuunne, kirjutab Huffpost.

On suurepärane, et süstid on väga efektiivsed haiglasse sattumise ja viirusesse nakatumise ees, kuid need pole ainsad tegurid, mida jälgida. Paljud uuringud küll näitavad, et vaktsiin aitab viiruse levikut hallata, kuid siiski tuleb veel rohkem tõendeid koguda. See kõik tähendab seda, et mitte ükski tegevus ei ole hetkel riskivaba.

Ka pärast vaktsiini saamist peaks inimene maski edasi kandma ja teistest distantsi hoidma. Oluline on hoida meeles, et keskmiselt üks inimene kahekümnest ei ole pärast vaktsineerimist viiruse eest kaitstud.

Kas pärast vaktsineerimist võin aega veeta sõprade ja perega?

Kui veedate aega inimestega, kes on samuti vaktsineeritud, siis peaks see olema üsnagi ohutu. Kuid asi läheb keerulisemaks, kui soovite kohtuda nendega, kes ei ole veel vaktsiini saanud. Sellisel juhul peaksite vaatama, milline on nene tervis ja kas tegu võib olla riskirühma kuuluvate inimestega.

Kas restoranides käimine on ohutu?

Enamus nakkushaiguste eksperte arvab, et siseruumides avalikes söögikohtades einetamine on riskantne. Kindlasti on õues söömine kindlam ja ohutum variant. Kui just parasjagu ei sööda, siis peaks kindlasti sisetingimustes maski kandma.

Kas reisida on ohutu?

Haigestumise risk on küll tänu vaktsiinile väiksem, kuid maski peab sellele vaatamata kandma. Siiani ei ole teada, kui kaua kestab immuunsus pärast vaktsineerimist ja meeles tuleb hoida ka see, et kõigil isegi ei teki immuunsust.

Arvatakse, et lennujaamad ja avalikud tualetid on isegi nakkusohtlikumad kui lennukid.

Kas salongi on ohutu minna?

Siiani on teadlased arvamusel, et salongid on kohad, kus viirus levib väga kiirelt, kuid kui teenindajad ja kliendid kannavad maski, siis pole risk niivõrd kõrge.

Kas hambaarsti juures käimine on ohutu?