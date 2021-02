Koroonanäitaja viis Eesti Euroopa esiviisikusse, Soome leiab edetabeli lõpust

Esikohal on Tšehhi, kus nakatumisnäitaja saja tuhande inimese kohta on 1251. Teiselt kohalt leiab San Marino, kus vastav näitaja on 1099. Kolmandal kohal on Montenegro nakatumisnäitajaga 890 ja neljas on Eesti, kus nakatumisnäitaja on 856.